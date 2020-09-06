Haberler Video Haber Videoları Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren raylara indi

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren raylara indi

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren raylara indi
06.09.2020 15:54

Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı'nı şehrin merkezine bağlayacak olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk tren setinin raylara indirildiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Testlere başlıyoruz" dedi.


Haber Videoları