Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı'nı şehrin merkezine bağlayacak olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk tren setinin raylara indirildiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Testlere başlıyoruz" dedi.
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren raylara indi
06.09.2020 15:54
- Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren raylara indi
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