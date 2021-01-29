Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: FOX TV'nin yalanı bir kez daha deşifre oldu! "Para almadım" diyen çiftçiye 29 bin TL ödenmiş

SON DAKİKA: FOX TV'nin yalanı bir kez daha deşifre oldu! "Para almadım" diyen çiftçiye 29 bin TL ödenmiş

SON DAKİKA: FOX TV'nin yalanı bir kez daha deşifre oldu!
29.01.2021 09:56
Ana Sayfa 04:33
FOX TV'nin yalanı bir kez daha...
Ana Sayfa 01:50
CHP'li İBB'de liyakat balonu...
Ana Sayfa 01:39
İBB’de liyakat balonu patladı
Ana Sayfa 04:03
3.5 milyon Sinovac aşısı daha...
Ana Sayfa 01:22
Hıncal Uluç Fatih Terim'i...
Ana Sayfa 02:08
Altun'tan CHP'ye "militan"...
Ana Sayfa 03:34
Ayakkabı çalan hırsız esnafa...
Ana Sayfa 33:22
Başkan Erdoğan'dan flaş aşı...
Ana Sayfa 03:45
Müge Anlı canlı yayınında...
Ana Sayfa 01:27
KKTC'de yakalanan FETÖ'cü...
Ana Sayfa 02:07
Riva'da sürüklenen gemiyi...
Ana Sayfa 05:48
Üniversite öğrencisi pandemiyi...

Son dakika haberi! Sürekli ekonomi ve tarım üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan Amerika sermayeli FOX TV,  2020 yılında çiftçilere tarım ödemesi yapılmadığını iddia etti. FOX ana habere röportaj veren İzmirli bir çiftçi 2020 yılında hiç ödeme ya da destek alamadığını iddia etmişti. A Haber ekipleri Tarım İl Müdürlüğüne giderek bakanlığın çıkardığı reformlara rağmen İzmirli çiftçilere neden destek verilmediğini sordu. FOX haber'e konuşan o çiftçiye 2020 yılında 29 bin lira yem, buzağı ve süt yardımı yapıldığı ortaya çıktı.


Sürekli ekonomi ve tarım üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan FOX TV, 2020 yılında çiftçilere tarım ödemesi yapılmadığını iddia etti. FOX ana habere röportaj veren İzmirli bir çiftçi "Devlet bize yardım etmiyor. 2020 yılında hiç ödeme ya da destek alamadık" dedi.





29 BİN LİRA YARDIM ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
A Haber ekipleri Tarım İl Müdürlüğüne giderek bakanlığın çıkardığı reformlara rağmen İzmirli çiftçilere neden destek verilmediğini sordu. FOX haber'e konuşan o çiftçiye 2020 yılında 29 bin lira yem, buzağı ve süt yardımı yapıldığı ortaya çıktı


Konu her zamanki gibi devlet destek vermiyor iddialı haberler. FOX TV insan hikayesi diye servis ettmişti bu röportajı.

GERÇEĞİ A HABER ORTAYA ÇIKARDI
Amaçları, 'çiftçi 2020 yılında hiç destek almadı algısı' oluşturmaktı. İzmir Ödemiş'te Fikret Safa Yeşil'i buldular. Ancak algı tutmadı. Gerçeği yine A Haber ortaya çıkardı. İddiaları yine işin muhatapları birinci ağızdan cevapladı.


A Haber ekibi, yetkililerle birlikte o ilçeye gitti. Fikret Safa Yeşil'e 2020'de yapılan ödemeler tek tek belgeleriyle kendisine gösterildi.

OĞLUNUN ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
FOX TV'ye 'devlet bize ödenek vermiyor' diyen çiftçi yeşil, belgeler gösterildiğinde ise oğlunu işaret etti. Belli ki oğlu ödenekleri almış fakat babasına göstermemişti.




ALGI OPERASYONU ÇÖKTÜ
Oysa algı haberciliği yapanlar bu konuyu tarım il müdürlüğüne sorsalardı gerçeği öğreneceklerdi. Ama onlar her zamanki gibi karalama yolunu seçtiler. Gerçekler A Haber ekranında halka sunuldu. Bir algı daha çökertildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları