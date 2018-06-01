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ve ne yapmaya çalışıyor? Şehir hastaneleri üzerinden algı oyunu

Amerikan sermayesi ile kurulan ve 'nin milli çıkarlarına muhalif skandal yayınlarıyla bilinen , kritik öneme sahip 24 Haziran seçimleri öncesinde şehir hastaneleri üzerinden kara propagandaya girişti. Düzmece görüntülerle sırf hükümeti karalamak adına mizansen bir haberle algı operasyonuna girişti. FOX'un kumpas için sahnelediği büyük yalanı güvenlik kamerası görüntüleriyle .

Fatih Portakal ve FOX TV ne yapmaya çalışıyor? Şehir hastaneleri üzerinden algı oyunu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" olarak nitelendirdiği şehir hastanelerinin vatandaşlara rahat bir nefes aldırmasından rahatsız olan algı operasyonuna girişti, hastanelerin büyüklüğünden dert yanıp hastaların hastane içinde ulaşımda zorlandığını iddia etmiş, ekrana getirdiği koltuk değnekli bir hastanın MR çektirmek için çok uzun bir yolu yürümek zorunda kaldığını söylemişti.

ekranlarında Emre İzkübarlas imzalı bir haberde 'ne ulaşımın zor olduğu aktarılmış ve yürüme zorluğu çeken hastaların sıkıntı çektiği ifade edilmişti. Ayağı kırık olduğu söylenen Kemal Alp Köker isimli bir şahıs, "Bugün dört defa farklı yere yönlendirildim" demişti.



KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Köker'in geçirdiği trafik kazası ardından hastaneye başvurduğu, gerekli tedavinin yapılması ardından taburcu edildiği .




'1,5 SAAT HASTANEDE DOLAŞTI'
Röportajın yapıldığı gün Köker'in yaklaşık 1.5 saatlik bir zaman geçirdiği ve hiçbir sağlık personeli ile iletişeme geçmediği görüldü. Röportajın hastane içerisindeki kör noktalardan birinde yapıldığı dikkat çekerken İncelenen ve kişinin davranışları göz önüne alındığında yaşananların bir mizansen olduğu açıkça görülüyor.

PORTAKAL: MESLEĞİ BIRAKIRIM
Öte yandan haber ardından Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 'Mersin şehir hastanesi heberini birileri bunlara yaptırıyor. Bana da gelen bilgiler var' demişti. Bu sözlere tepki gösteren FOX'un operasyoncu habercisi Fatih Portakal ise bu iddianın ispatlanması durumunda gazeteciliği bırakacağını söylemişti. Haberi düzmece olduğu görüntülerle ortaya çıktı. Bakanlım Fatih Portakal istifa edecek mi?

Hastane yönetiminin tüm basın mensupları ile paylaştığı bilgi notu ise şöyle:


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  • 01 Haziran 2018, Cuma 12:43
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