Haberler Video Son dakika: Eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi |Video

Son dakika: Eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi |Video

23.11.2019 12:31

MSB:Irak kuzeyi Zap bölgesinde 4, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde 1 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.


Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde 4, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde 1 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



OPERASYONLAR DEVAM EDECEK
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.
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