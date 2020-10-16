SON DAKİKA: Ermenistan'dan bir alçak saldırı daha! Nahçıvan'a roketli saldırı!

Son dakika haberleri... Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi. Ayrıntıları A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak Azerbaycan topraklarından bildirdi...

Son dakika haberleri... Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan'ın Karabağ'da işgal ettiği Gubadlı bölgesinden dün sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi.

NAHÇIVAN NEREDE? NAHÇIVAN HAKKINDA BİLGİLER

Nahçıvan'ın, kuzeyi ve doğusu Ermenistan ile, güneyi ve batısı da İran topraklarıyla çevrilmiş olup, kuzeybatısında yer alan Türkiye ile kısa bir sınırı vardır. Bu sınır bölgesi Türkiye tarafından Dilucu olarak adlandırılmakta olup, Türkiye ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan yol Dilucu'nda Aras Nehri üzerine inşa edilen Hasret Köprüsü'nden geçmektedir.

Azerbaycan'ın yaklaşık %6,3'ünü oluşturan Nahçıvan, 5.502,73 km² yüzölçümüne sahiptir. Arazi yapısı dağlık bir nitelik gösteren Nahçıvan'da ovaların toplam araziye oranı % 20, ormanların oranı ise % 2 civarındadır. Ovaların büyük bir bölümü tarıma elverişlidir. Ülkenin zengin maden suyu, soda ve tuz kaynakları bulunmaktadır.

Azerbaycan'a bağlı olmakla birlikte, bu ülkeyle fiziki bağlantısı olmayan Nahçıvan, Türk devletleri arasında Türkiye ile kara sınırı bulunan tek toprak parçasıdır. Türkiye ile Nahçıvan arasında 17 km'lik bir sınır bulunmaktadır. Nahçıvan şehir merkezi ile Türkiye'nin Iğdır şehri arasındaki uzaklık 160 km olup, iki şehir karayolu ile birbirlerine bağlanmıştır. İki ülke arasındaki ulaşım ve ticari ilişkiler Dilucu Sınır Kapısı'ndan gerçekleştirilmektedir.

İran ile Culfa ve Urumiye kentlerine yönelik iki ayrı sınır kapısı bulunmaktadır. Sovyet döneminden kalan, Nahçıvan'ı Ermenistan üzerinden Azerbaycan'a bağlayan karayolu ise, 1990'ların başlarından bu yana kullanılamamaktadır.

TÜRKİYE, NAHÇIVAN'DA GARANTÖR

Daha önce Ermeniler Karabağ'ı işgal ederken Nahçıvan üzerinde de hesaplar yapmış ama Türkiye'nin bölgede garantör olmasından dolayı harekete geçememiştiler.

Sovyetlerle 1921 yılında imzalanan Moskova Antlaşması ile Türkiye; Nahçıvan Özerk Bölgesi'nde garantörlük statüsüne kavuşmuş, Nahçıvan'ın Azerbaycan dışında hiçbir ülkeye bırakılamayacağı şartıyla antlaşmayı imzalamıştı.

Karabağ Operasyonuyla peş peşe zaferler gelirken Azerbaycan'ın oradaki koridoru birleştirmesi hem İran'ın Ermenistan'a verdiği açık desteğin önünü kapayacak hem de Türk Dünyası'nın haritalarda da birleşmesine vesile olacak.

Ege'den başlayan Türk egemenliği Hazar'a kadar kesintisiz devam ederken Hazar'ın kıyısında yer alan; Türkmenistan'dan, Kazakistan'a, Kırgızistan'dan, Özbekistan'a Turan coğrafyası bir bütün haline gelebilecek.