SON DAKİKA: Ermenistan yine Terter'e saldırdı! Pamuk fabrikasını vurdular

Ermenistan, sivil bölgelere yönelik alçak saldırılarına devam ediyor. Ateşkes ihlalleri yapan ve onlarca masum sivili katleden Ermenistan, bu kez de Terter'de bulunan bir pamuk fabrikasını hedef aldı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi.



PAMUK FABRİKASINA SALDIRDILAR

DHA'ya konuşan yetkililer, Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi.



Azerbaycan Başsavcılığının yazılı açıklamasında, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Terter ve Ağcabedi kentlerine bağlı köylere yoğun topçu atışlarıyla saldırılar düzenlediği ifade edildi.