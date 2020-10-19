Müslüman fikir adamı ve özgürlük savaşçısı Boşnak lider Aliya İzetbegoviç, vefatının 17. yılında anılıyor

Eski Yugoslavya döneminde Müslüman Boşnakların dini ve milli bilincini uyandırmak için mücadele eden ve bu uğurda iki kez hapse atılan bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, vefatının 17. yılında anılıyor. Aliya, Bosna Hersek'in bağımsızlığında gösterdiği lider siyasi kişiliğinin yanı sıra kaleme aldığı "Doğu ve Batı Arasında İslam", "İslam Deklarasyonu", "Özgürlüğe Kaçışım", "Tarihe Tanıklığım" ve "Köle Olmayacağız" gibi eserlerle entelektüel bir şahsiyet olarak da tanınıyor.