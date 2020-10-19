Müge Anlı, Atv canlı yayınında bir ailenin daha yüzünü güldürdü. Anne Mesude Baştürk ve abla Damla Baştürk, 14 Ekim günü İstanbul Beylikdüzü’nde kaybolan 17 yaşındaki E.B.‘yi aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Çarşamba günkü yayının hemen ardından ise anne ve ablayı mutluluğa boğan haber geldi. Müge Anlı 3 gündür kayıp olan liseli kızı 3 dakikada buldu.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Anne Mesude Baştürk ve abla Damla Baştürk, 14 Ekim günü İstanbul Beylikdüzü'nde kaybolan 17 yaşındaki E.B.'yi aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı.

Sağlık meslek lisesinde son sınıf öğrencisi olan liseli kız, kaybolduğu gün annesine staja gideceğini söyleyerek evden çıkıyor. Annesi hastanede staj yaptığını sanırken, okul müdüründen kızının staj yerine gitmediği bilgisini alıyor. Okula gelen bu telefon üzerine kızını arayan anne Mesude Baştürk, nerede olduğunu soruyor fakat kızı yalanını devam ettirerek annesine stajda olduğunu söylüyor. Kızının dürüst davranmaması üzerine Mesude B. 17 yaşındaki kızıyla telefonda bir tartışma yaşıyor. Bunun üzerine E.B. telefonunu kapatıyor ve kendisinden bir daha haber alınamıyor.

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Çarşamba günkü yayının hemen ardından ise anne ve ablayı mutluluğa boğan o haber geldi. Küçük kızı artık güvendeydi. Ekiple yola çıkan aile kızlarını teslim almak üzere Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği'ne gittiler. 3 gün boyunca akan gözyaşları yerini mutluluğa bırakmıştı. Kızlarıyla beraber polis merkezinden ayrılan ailenin yüzü artık gülüyordu.