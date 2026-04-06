Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarla siyasetin gündemini belirledi. Özellikle ana muhalefet partisinin son dönemde dile getirdiği ara seçim ve erken seçim taleplerine değinen Erdoğan, bu tartışmaları "beyhude bir çaba" olarak nitelendirdi. Erdoğan, "Ne hükümetimizin ne milletimizin yakın vadedeki siyasi koordinatlarında erken veya ara seçimin yer almadığının bilinmesini istiyorum" dedi.

"Bize Kimse Gündem Dayatamaz"

Hükümetin kendi ajandasına sadık kaldığını ve dışarıdan müdahalelere kapalı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, suni tartışmalarla Türkiye'nin rotasının saptırılamayacağını belirtti. Erdoğan, "Hükümetimiz gündemine hâkimdir. Hangi bahane ile olursa olsun kimse Türkiye'nin gündemini suni tartışmalarla saptıramaz, enfekte edemez" ifadeleriyle muhalefete yüklendi.

"Tek Gündemimiz Ülkemizi Ateşten Uzak Tutmak"

Bölgedeki krizlere ve çatışmalara dikkat çeken Erdoğan, devletin asıl önceliğinin güvenlik ve refah olduğunu söyledi. "Bölgemizde büyük çalkantılar yaşanırken bizim tek bir gündemimiz vardır; o da ülkemizi bu ateşten uzak tutmak ve milletimizin sofrasındaki ekmeğini büyütmektir" diyen Erdoğan, bunun dışındaki her türlü tartışmayı "havanda su dövmek" olarak tanımladı.

Hortumcularla Hukuk Dairesinde Mücadele

Ekonomik kaynakların verimli kullanılmasına vurgu yapan Cumhurbaşkanı, halkın refahı için gereken kaynakları usulsüz yöntemlerle ele geçirmeye çalışanlarla mücadelenin süreceğini belirtti. Erdoğan, "Yatırıma, üretime gitmesi gereken kaynakları hortumlayanlarla hukuk dairesi içinde mücadele etmenin çabasındayız" diyerek kararlılık mesajı verdi.