Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde son günlerde etkisini gösteren kuvvetli yağışlar, bölgedeki su rezervlerini rekor seviyeye ulaştırdı. İlçenin önemli su kaynaklarından biri olan Örenler Barajı, yağışların ardından tam doluluk oranına ulaşarak savaklarını açtı. Baraj kapaklarından taşan devasa su kütlesiyle birlikte binlerce balık da akıntıya kapılarak savak alanına yayıldı.

Vatandaşlar Çuvallarla Bölgeye Akın Etti

Barajdan balık fışkırdığını duyan belde halkı, ellerinde çuvallar, kovalar, kasalar ve filelerle bölgeye çıkarma yaptı. Suyun döküldüğü alanlarda akıntıya kapılan balıkları toplamak isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı. Bölge sakinlerinin yaklaşık 3 gündür savak bölgelerinde gece gündüz demeden balık topladığı öğrenildi.

"4 Yıl Sonra Gelen Bereket"

Bölge sakinlerinden Mızrap Ergün, bu yılın çok bereketli geçtiğini belirterek şunları söyledi: "Savaktan akan sudan sürekli balık taşıyor. Çok güzel ve büyük balıklar var. İsteyen gelip buradan balığını temin edebilir. Bu akıntı yaklaşık bir haftadır devam ediyor. En son 4 yıl önce böyle taşmıştı, bu yıl yine çok şükür bereketli oldu."

Yağışlar Umut Oldu: "Barajımız Taştı, Balıklar Saçıldı"

Uzun süredir kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler ve bölge halkı için barajın taşması büyük sevinç yarattı. Ramazan Duran adlı vatandaş ise mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Uzun zamandır yağışlar az olduğu için barajımızda su seviyesi düşüktü. Bu yıl yağışlar çok olunca bolluk bereket oldu. Barajımız taştı, balıklar dışarı saçıldı. Biz de bu nasibi topluyoruz."