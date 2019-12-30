Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu CHP Genel Merkezi'nde 30.12.2019 12:20

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Merkezi'ne geldi. Bakan Çavuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu Libya tezkeresi ile bilgi verecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresini görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek olan Çavuşoğlu, Libya tezkeresi ile ilgili bilgilendirme yapacak.

Çavuşoğlu'nun ziyareti saat 12.00'de başladı.