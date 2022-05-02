Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına hitap etti

Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonla görüştü.

Görüşmesi sırasında yurt içinde, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına telefonla hitap eden Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başladı.

Telefonda dahi olsa Mehmetçik ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, "Bölgede verdiğiniz mücadele her türlü takdirin üzerinde. İnanıyorum ki gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir." diye konuştu.

Sınır ötesindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Kilit Operasyonu'na da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pençe harekatlarında ortaya koyduğunuz performans hiç unutulmayacaktır. Mehmetçiğimizi alınlarından öpüyorum. Bütün komuta kademesine kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Bayramınız kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun. Zaferleriniz inşallah art ardına kesilmeden devam etsin." dedi.