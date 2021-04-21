RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA! Çift katlı İETT otobüsü bariyerlere girdi! Ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA! Çift katlı İETT otobüsü bariyerlere girdi! Ölü ve yaralılar var
21.04.2021 09:08
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Son dakika haberine göre Beşiktaş'ta kontrolden çıkan çift katlı İETT otobüsü, bariyerlere çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan bir yolcu hayatını kaybetti, bir yolcu ise yaralandı.


Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte meydana geldi. Çift katlı İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bariyere çarptı. Feci kazada araçtaki yolculardan biri öldü, biri ise yaralandı. Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
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