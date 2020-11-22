Son dakika: CHP'li Ünal Çeviköz'ün Biden çağrısına AK Partili Ömer Çelik'ten sert tepki!

CHP'li Ünal Çeviköz'ün ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'a yaptığı çağrıya tepki yağmaya devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "CHP’li Ünal Çeviköz’ün yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Demokrasimiz bedeli ödenmiş ve hakedilmiş bir demokrasidir. Milletimiz, iradesinin kimse tarafından gaspedilemeyeceğini demokrasi tarihine silinmeyecek şekilde yazmıştır. CHP'li Ünal Çeviköz'ün yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır.

CHP'li Çeviköz, Türkiye'nin Libya'da ambargoyu ihlal ettiğine dair şikayetini Amerikalılara iletiyor, Biden'dan Türkiye'de demokrasi talep ediyor. Demokrasi anlayışı "ithalat demokrasisi" olan bir anlayış bu.

Demokrasi anlayışı "ithalat demokrasisi" olan bu anlayış, yabancı otoritelerden meşruiyet tedarik etmeye çalışıyor. Türkiye'de son kullanma tarihi geçmiş vesayet anlayışları ise "vesayet ihracatı"na geçmiş gözüküyor.

"DEMOKRASİMİZİN BANİSİ VE HAMİSİ MİLLET İRADESİDİR"

Demokrasimizin banisi ve hamisi millet iradesidir. Başkalarından demokrasi talep etmek için yabancı otoritelere "siyasi arzuhal" yazmak utanç verici bir siyasi savrulmalıdır. Demokrasinin dünyaya açık olması başka şeydir, demokrasi için dış payanda ve ithal irade aramak başka şey

CHP'li Çeviköz, Türkiye'nin güvenliği ve vatan savunması için aldığımız S-400'leri iptal edeceklerine dair Amerikan yönetimine açık çek veriyor. Türkiye'nin güvenliği ve vatan savunması ticaret konusu değildir. Bu konuda siyasi pazarlık asla kabul edilemez.

Bu zihniyet Libya konusunda ambargoyu deldiğimizi savunarak Fransa'nın tezlerini, KKTC'de Kapalı Maraş'ın açılmasını eleştirerek Yunanistan'ın tezlerini, Suriye'den çekilmemizi isteyerek PYD ve Esed rejiminin tezlerini uluslararası arenada destekliyor ve Türkiye'yi şikayet ediyor.