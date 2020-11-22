Kiralık katik sorusu Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Angelina Jolie mi, Madonna mı, Adele mi?

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan yeni bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan İntihar etmesindense öldürülmüş olmasını ailesinin daha kolay atlatacağını düşünüp kiralık katil tutmaya kalkan fakat kiralık katilin kendisinden tekrar düşünmesini istemesi üzerine vazgeçen kimdir?' sorusu damga vurdu. Cevap ise çok merak edildi… Angelina Jolie mi, Madonna mı Adele mi? İşte o sorunun yanıtı...