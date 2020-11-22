İstanbul'da KPSS telaşı! Çoğu kişi o sebepten sınava giremedi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) başladı. İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsü ile Avcılar'da sınava girecek bazı adaylar saat 10.00’dan önce gelmedikleri,bazıları da yenilenen istenen kimlik belgelerini getirmedikleri için sınav binalarına alınmadı. Öte yandan koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar dezenfektanlarını yanlarında getirebildi. Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de dağıtıldı.

22 Kasım Pazar günü uygulanan KPSS ortaöğretim oturumu saat 10.15'te yurt genelinde başladı. 130 dakika sürecek olan 2020 KPSS ortaöğretim sınavında adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Zonguldak'ta sınava girecekleri binalara gelen adaylar, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları doğrultusunda güvenlik kontrolünde üstleri arandıktan sonra sınavın yapılacağı salonlara yönlendirildi.

Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) bugün 81 ilde gerçekleştiriliyor. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanacak. Adaylara 130 dakika süre verilecek. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsünde de sınava girecek adaylar aileleriyle birlikte kampüs girişine geldi. Sınav evraklarını gösteren adaylar buradan sınava girecekleri fakültelere doğru gitti. Bazı adaylar sınava erken gelirken bazı adaylar geç kaldığı için sınav binalarına alınmadı. Sınava, kimlik belgesi yerine ile sürücü belgeleriyle gelen iki adayı polis ekipleri araçlarına alarak evlerine götürdü. Ancak saatin 10.00'ı geçmesinden dolayı adaylar sınava girecekleri binalara alınmadı.