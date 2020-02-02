Haberler Video Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Elazığ açıklaması: Projelerimizi başlattık
Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Elazığ açıklaması: Projelerimizi başlattık

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Elazığ açıklaması: Projelerimizi başlattık

02.02.2020 15:55

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgede süren çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Kurum, "Rezerv alanlarında projelerimizi başlatmış durumdayız" dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da yaşanan 6'8'lik deprem sonrası devletin yaptığı faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu.

"PROJELERİMİZİ BAŞLATMIŞ DURUMDAYIZ"
Bakan Kurum, Elazığ'da depremden etkilenen mahallelerdeki incelemelerin ardından konuştu. Kurum, "Rezerv alanlarında projelerimizi başlatmış durumdayız. Elazığ'da 93 yıkık bina var. 323 acil yıkılacak binamız var. Mustafa Paşa ve Sürsürü'de kentsel dönüşüm yapacağız. 10 bine yakın bağımsız bölünmüş inşaatını yapacağız" dedi.

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