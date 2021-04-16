RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Bozcaada'da bir gemi karaya oturdu: Can ve mal kaybı yok

SON DAKİKA: Bozcaada'da bir gemi karaya oturdu: Can ve mal kaybı yok
16.04.2021 08:07
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Son dakika haberi! Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir gemi dümen arızası sebebiyle karaya oturdu. Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde herhangi bir deniz kirliliği yaşanmadığı, can ya da mal kaybı olmadığı öğrenildi.


Marmara Ereğlisi'nden Aliağa'ya gittiği öğrenilen 70 metre boyundaki Banu-S isimli gemi dün gece yarısı dümen arızası sebebiyle Bozcaada'nın doğusundaki taş Adası'nda karaya oturdu.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkeli Kurtarma Romorkörü ile bir hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi.


Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde herhangi bir deniz kirliliği yaşanmadığı, can ya da mal kaybı olmadığı öğrenildi.

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