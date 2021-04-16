RAMAZAN İMSAKİYE
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Başika'daki askeri üssüne gerçekleştirilen hain saldırının perde arkasında kim var? Abdullah Ağar A Haber ekranlarında yorumladı

Başika'daki askeri üssüne gerçekleştirilen hain saldırının perde arkasında kim var? Abdullah Ağar A Haber ekranlarında yorumladı
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başika'daki askeri üssüne gerçekleştirilen hain saldırının perde arkasında kim var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.


A Haber ekranında yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Irak'ta Türk askeri üssüne düzenlenen ve 1 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BAŞİKA'DAKİ SALDIRININ ARKASINDA KİM VAR?"

Türkiye'nin bölgede etkisinin azaltılmaya çalışıldığını ve bunun içinde sistematik bir şekilde saldırıları planladığını söyleyen Ağar, "Bizim bu coğrafyada etki üretmimizi engellemeye yönelik saldırı biçimi bu saldırı. Buradan bize mesaj veriyorlar, Irak'taki Suriye'deki ekonomik, askeri varlığımıza karşı bize karşı, yıpratma savaşları arayışları içerisindeler. Saldırının arkasında YPG/PKK ile iş birliği yapmış Şii dini kimliğini istismar etmiş terör örgütleri var" dedi.

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