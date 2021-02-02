Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Bitlis ve Siirt illerinde “Eren-6 Mergelo” Operasyonu başlatıldı

Son dakika: Bitlis ve Siirt illerinde “Eren-6 Mergelo” Operasyonu başlatıldı

Son dakika: Bitlis ve Siirt illerinde “Eren-6 Mergelo” Operasyonu başlatıldı
02.02.2021 11:55
Ana Sayfa 03:12
4 provokatör canlı yayında...
Ana Sayfa 00:25
Kandil'e ağır darbe! 10 PKK'lı...
Ana Sayfa 00:38
Boğaziçi'ndeki rektörlük...
Ana Sayfa 01:44
İnci'yi kurtaran Edanur bir...
Ana Sayfa 00:59
İzmir'de organize suç örgütü...
Ana Sayfa 00:27
Fatih'te yumruk yumruğa yol...
Ana Sayfa 01:49
Farkında olmadan darbenin ilk...
Ana Sayfa 04:22
Merkez Bankası'ndan...
Ana Sayfa 02:49
Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze...
Ana Sayfa 07:36
Bakan Selçuk'tan yüz yüze...
Ana Sayfa 00:07
Polisin "aşağıdan" sözlerini...
Ana Sayfa 02:42
Bir deprem de Kayseri'de!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt illerinde “Eren-6 Mergelo” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.453 personel görev alıyor.


Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ve Siirt İllerinde "EREN-6 MERGELO" Operasyonu başlatıldı.



Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.453) personel [(82) operasyonel tim] görev alıyor.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.



*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*

Haber Videoları