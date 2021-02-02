Dolar kaç TL? 2 Şubat Salı dolar euro fiyatları kaç oldu? Anlık döviz kurları...

Haftanın ikinci işlem gününde döviz kurlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta Naci Ağbal'ın yaptığı enflasyon raporu konuşmasının ardından dolar ve euroda başlayan düşüş son sürat devam ediyor. Dolar dün 7.20 altına düşerek son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Düşüşü ivme kazanan dolar kuru Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Peki, Dolar kaç TL? 2 Şubat Salı dolar euro fiyatları kaç oldu? İşte detaylar...

Dolar kurunda geçen hafta Naci Ağbal'ın yaptığı enflasyon raporuyla başlayan düşüş devam ediyor.Uzun süre 7.40 - 7.50 arasında hareket eden kur, sunum sonrası 7.30 altını test ederken Ağbal'ın faiz indirimlerinin erken olduğunu söylemesi ve enflasyon hedeflerinde sapma olması durumunda önden sıkılaşma yapılabileceğini söylemesiyle TL'deki değer kazancı sürüyor.

Dolar/TL dün 7.20 altının görürken 2 Şubat günü 7.18'den işlem görüyor ve ağustos ayından bu yana en düşük seviyesinde. Euro ise 8.70 altına geriledi. Gram altın fiyatı ise 428 TL'ye indi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI 2 ŞUBAT 2021

Güncel verilere göre piyasalarda işlem gören döviz kurlarında son durum şöyle…

İngiliz Sterlini 9,83 TL

Amerikan Doları 7,19 TL

Euro 8,68 TL

İsviçre Frangı 8,01 TL





Japon Yeni 0,06 TL

Suudi Arabistan Riyali 1,91 TL

Norveç Kronu 0,84 TL

Danimarka Kronu 1,16 TL





Avustralya Doları 5,48 TL

Kanada Doları 5,60 TL

İsveç Kronu 0,85 TL