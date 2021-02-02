Boğaziçi Üniversitesi provokasyonunda yeni gelişme! Polisin "aşağıdan" sözlerini "aşağı bak" şeklinde çarpıttılar

Boğaziçi Üniversitesi'nde günlerdir süren provokasyon, beklenen desteği bulamayınca tıpkı Gezi Kalkışması'nda olduğu gibi sosyal medyada bot hesaplarla algı operasyonu başladı. Polisin "Toplu gitmek yok. Aşağıdan" şeklindeki uyarılarını çarpıtan binlerce FETÖ ve PKK bağlantılı hesap, sosyal medyada "Aşağı bak" şeklinde sloganlaştırarak mağduriyet yaratmaya çalıştı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde günlerdir süren provokasyon devam ediyor. Tüm uyarılara rağmen provokasyona devam eden marjinal gruplar, Kabe'ye yapılan alçak saldırı sonrası şimdi de sosyal medyada yalan algılarla yayılan görüntü ve bot hesaplardan yapılan paylaşımlarla yeni bir Gezi Kalkışması yaratmanın peşine düştü.

Üniversitede süren gösterilerde yürüyüş yapan kalabalık öğrenci grubunun ayrışması için uyarılarda bulunan polis, uyarının karşılık bulmaması sonucu eylemcilere müdahale etti. Bir polis "Toplu gitmek yok. Aşağıdan" şeklinde öğrencileri uyarırken, polisin sözleri çarpıtılarak sosyal medyaya servis edildi. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada yaklaşık 500 bin paylaşımda bulunulurken, polisin "aşağıdan" sözleri "aşağı bak" şeklinde çarpıtıldı. Ancak ortaya çıkan yeni görüntüler provokasyonun boyutunu net olarak bir kez daha gözler önüne serdi.

BOT HESAPLARLA SLOGAN HALİNE GETİRDİLER

Sosyal medyada FETÖ ve PKK bağlantılı hesaplarla, marjinal bazı kullanıcılar çarpıtılan sözleri gündemde tutmak için büyük bir çaba harcadı. Binlerce bot hesaptan yapılan spam paylaşımlarla trend listesine sokulan sözlerle büyük bir provokasyona imza atıldı. Polisin defalarca "Ayrılarak gidin", "Toplu şekilde gezmeyin" uyarıları ise görmezden gelindi.

EGM DE TEPKİ GÖSTERDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle mesafe kurallarının hiçe sayıldığını gören polis memurlarının uyarıları sonrası başlatılan alçak provokasyona, Emniyet Genel Müdürlüğü de sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile yanıt verdi. EGM'den yapılan paylaşımda "Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor" denildi.