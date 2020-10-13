Son dakika: Binbir surat kalpazan Adana’da yakalandı

Son dakika haberine göre, Adana’da sahte dolar ile eczaneden cinsel içerikli hap, tekel bayisinden de içki ve sigara satın alıp para üstü alan 3 kalpazandan 2'si tutklandı. Tanınmamak için sürekli kılık ve kıyafet değiştiren, kendine yabancı süsü veren binbir surat kalpazan ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.