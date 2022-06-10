Haberler Haber Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TDBB 6. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TDBB 6. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TDBB 6. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar
10.06.2022 15:41

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TDBB 6. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bizler de hem geçmişte yaşadıklarımızdan, bugün çevremizde olup bitenlerden ibret alarak hareket etmeliyiz. Kendi refahları için tüm dünyayı ateşe verenlerin karşısına ancak böyle çıkarsak başarılı olabiliriz. Bunu sağlarsak önümüzdeki dönem Avrasya coğrafyasının dünyanın gözbebeği haline geldiğini görebiliriz. Ekonomik krizler bu tür işbirliklerini daha kıymetli hale getiriyor. Teşkilatımızın ve birliğimizin kapsamını arttırmak için çok daha fazla çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

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