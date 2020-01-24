Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar 24.01.2020 12:24

Son dakika haberine göre İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi açılışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Alman Üniversitesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.1,5 asırlık yolculuğu olan Alman Lisesi gibi Türk Alman Üniversitesinin de Türk ve Alman dostluğunun sembolü haline gelmesini diliyorum." dedi. Başkan Erdoğan, "Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir. Libya'daki krizi sonlandırmak en büyük hedefimiz. Almanya ile bu konuda ortak çalışıyoruz" diye konuştu. Almanya Başbakanı Merkel ise "Türk-Alman Üniversitesi iki ülke arasındaki iş birliğinin olağanüstü bir örneğidir, Türk-Alman ortaklığını simgelemektedir" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk-Alman Üniversitesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sayın Şansölye, sayın bakanlarımız, sevgili öğrenciler hepinizi kalbi duygularımla selamlıyorum. Değerli dostum Merkel'i ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sayın Şansölye'nin ziyaretiyle üniversitenin resmi açılışını da yapıyoruz. Burası bir devlet üniversitesidir. Kısa süre içerisinde akademi dünyamızın lokomotifleri arasına girmiştir.

2019 yılında 2385 öğrenciye ulaşmış durumda. Kapasite olarak 7 bine kadar alacağız. 237 akademik personelle eğitim sisteme katkı sağlıyor.

Mensuplarına Alman kuruluşlarında staj yapma imkanı vermesini sağlıyor. Merkel ile Libya başta olmak üzere bölgesel konuları ikili ilişkilerimizi görüşeceğiz.

Siyasi hayatından önce bilim insanı olduğunu biliyoruz.18 Nisan 1994 yılında imzalanan gençliğe yönelik anlaşmayı sayın Merkel'in gençlik bakanı olarak imzaladığını biliyoruz.

DOSTLUĞUMUZUN BİR SİMGESİ OLACAK

Türk - Alman Üniversitesi'nin dostluğumuzun bir simgesi olacak. Türkiye olarak üniversite kapasitemizi her alanda çok genişlettik. Üniversite harçlarını biz kaldırdık. Uluslararası öğrenci sayımız her yıl katlanarak devam ediyor.

Türk - Alman Üniversitesi başarılı bir şekilde ortaya konmuş bir projedir. Türk - Alman Üniversitesi'nin başarısı diğer kurulacak uluslararası üniversitelere güzel bir örnektir.

DARBECİ HAFTER'E BASKI YAPILMALI

Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de yaşananlar coğrafyamızda nelerin yaşandığı malumdur. Suriye'de 9 yıldır süren çatışmalardan sadece bizim gibi komşular değil Almanya gibi ülkeler de etkileniyor. Libya'da da eğer önlem alınmazsa burada da büyük bir dram yaşanacaktır. Berlin zirvesi için katkılarından dolayı Almanya'ya teşekkür ediyorum.

Burada darbeci Hafter'e baskı yapılması gerekir. Dün yine sivil vatandaşları hedef aldı. Uluslararası kamuoyu Suriye'de yaptıkları yanlışları bu kez Libya'da yapmazlar.

Libya halkının yanındayız. Bu süreçte Alman dostlarımızla beraber çalışacağız. Libya'daki kaosu bitirmek için ortak çalışmalar yapacağız.

MERKEL: TÜRKİYE VE ALMANYA ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNİN ÖRNEĞİ

İşte Merkel'in açıklamaları:

"Türkiye'nin mülteciler için eğitim çok önemli. Daha iyi bir gelecek için umut veriyor. Ülkelerine döndüklerinde bu ülkenin yeniden inşasına katkıda bulunabilirler. Türkiye bu konuda da Avrupa'nın ve Almanya'nın desteğiyle önemli çabalar sarf ediyor. Hobbes Suriye programı veya Alman Akademik Değişim İnisiyatifi de destek veriyor. Bilim ve eğitim insanların yaratıcılığını ve özgürlüğünü teşvik eder. Einstein'in dediği gibi merak aslında çok kırılgan bir bitkidir özellikle de özgürlüğe ihtiyacı vardır. Bilim ne kadar özgürse, bilimde elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir. Yeni eleştirel bir söyleme ihtiyacı var bilimin ki toplumsal ilerlemeyi sürdürsün. Bilimsel çalışmanın kısıtlı özgürlüklerde ne kadar olduğunu ben bizzat yaşadım. Yeni kazandığımız özgürlükle daha önce sadece hayallerimizde gördüğümüz sonuçlara ulaştık."

"Türk Alman Üniversitesi 2013 yılında eğitim faaliyetlerine başladı. Bugün çok etkileyici bir kampüs açılışı gerçekleştirdik. Burada gelecekte 5 bin öğrencinin eğitim görmesi planlanıyor. Türkiye ve Almanya arasındaki işbirliğinin örneği. Bu kampüs öğrencilerin dünyaya açık olmalarını simgeliyor. Üniversitenin yönetimi Türk ve Alman sistemlerinin güçlü yönlerini barındırıyor. Sayın Rektör Akkanat'a teşekkür ediyorum. Türk Alman Üniversitesi ülkelerimiz arasındaki ilişki için büyük bir şans. Bu üniversite aynı zamanda ilişkimizi gelecekte daha da güçlendirecek ve buradan mezun olan öğrencilerin bilimde, ekonomide ve bürokraside sorumluluk taşıyan öğrenciler olacak."