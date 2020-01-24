14 yaşındaki kızı kaçıran şahsa canlı yayında Müge Anlı tokadı: ''Akıldan yoksun musunuz?'' 24.01.2020 11:34

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 24 Ocak Cuma günkü yayınında flaş olay... Bursa'da 13 Ocak Pazartesi günü Ali isimli şahıs tarafından kaçırılan 14 yaşındaki Gülcan Karabıyıkoğlu'ndan 12 gündür haber alamayan ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katıldı. Gülcan Karabıyıkoğlu'nu kaçıran Ali bey programa telefonla bağlandı. Ali beyin, ''Ben kaçırmadım, Gülcan kendi rızasıyla geldi'' sözleri canlı yayında Müge Anlı'yı sinirlendirdi. Anlı, ''Siz gidipte 18 yıl cezaevinde yatmayı mı düşünüyorsunuz? Bu kadar akıldan yoksun musunuz siz?'' dedi. İşte o anlar...