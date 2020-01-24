Almanya Başbakanı Merkel, Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak çalışma ziyareti için İstanbul'a geldi. Erdoğan ile Merkel'in ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, vize serbestisi ve Libya konularını görüşmesi bekleniyor.
- Güncel
- 24.01.2020
- Gazete
Merkel İstanbul’da
Almanya Başbakanı Merkel, Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak çalışma ziyareti için İstanbul'a geldi. Erdoğan ile Merkel'in ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, vize serbestisi ve Libya konularını görüşmesi bekleniyor.
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