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, Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak çalışma ziyareti için 'a geldi. Erdoğan ile Merkel'in ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, serbestisi ve konularını görüşmesi bekleniyor.

Merkel İstanbul’da
Almanya Başbakanı , Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak çalışma ziyareti için 'a geldi. Erdoğan ile Merkel'in ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, serbestisi ve konularını görüşmesi bekleniyor.

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