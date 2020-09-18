Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

18.09.2020 14:11

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, koronavirüs pandemisi hakkında, "Halkımız kurallara uymadı. Şimdi işi sıkmak zorundayız. Bilim Kurulumuz, Sağlık Bakanlığımız tedbirleri artırma durumunda" ifadelerini kullandı. Yunanistan ile yaşanan Doğu Akdeniz gerilimine de değinen Erdoğan, "Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda sıkıntı yok. Ne görüşeceğiz aslolan budur. Meis'te yaptıklarını dayatma olarak yaparlarsa bunun anlamı yok. Oruç Reis'i limana çektiysek bir anlamı var. Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Diplomasiye imkan verelim" dedi.

Başkan Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Halkımız kurallara uymadı. Şimdi işi sıkmak zorundayız. Bilim Kurulumuz, Sağlık Bakanlığımız tedbirleri artırma durumunda. Bunu yapmak zorundayız. Bunlar zevkimizden olan şeyler değil. Halkımıza olan duyarlılığımızdandır. Halkımızın sıkıntı yaşamaması içindir. Bir olumlu dönüş bazı illerde başladı.





AŞI ÇALIŞMALARI

Sıkı bir şekilde devam ediyor. Özel sektör bu konuyla ilgili olarak bu çalışmalara devam ediyor. Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz.

LİBYA'DAKİ SON DURUM

Geçen hafta Sayın Serrac ile bir kabulüm olmuştu. Ardından böyle bir gelişme bizler için üzüntü verici. Libya gibi bir yerde Trablus'ta bir ara çok olumsuz gelişmeler oldu. Bizim oraya müdahalemizle Sayın Serrac ve ekibi darbeci Hafter'in işgalinden kurtulma duruma geldi. Darbeci Hafter her geçen gün kayba gidiyor. Eninde sonunda darbeci Hafter kaybedecek.

Fakan Sayın Serrac'ın kendilerine bazı haberler ulaştırdık. Heyetlerimizin Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile görüşmeleri olabilir. Bu işi olması gereken istikamete dönüştürürüz.







YUNANİSTAN İLE MÜZAKERELER

Birçok devlet başkanı veya başbakanlar yaptığımız görüşmelerde aracı konumuna girdiler. Başta Şansölye Merkel, Komisyon Başkanı Michel, İspanya Başbakanı Sanchez, Sayın Conte ile görüşmeler yaptık. Başka bir yaklaşım var. Yunanistan Başbakanı ile bir görüşme süreci olabilir mi? Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda sıkıntı yok. Ne görüşeceğiz aslolan budur.

Meis'te yaptıklarını dayatma olarak yaparlarsa bunun anlamı yok. Oruç Reis'i limana çektiysek bir anlamı var. Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Bakım çalışması bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevine dönecektir. Diplomasiye imkan verelim. Yunanistan bu yaklaşımımızı olumlu karşılasın bir adım atalım diye yaptık. Görüşürüz, kaçamak yapma gibi bir durum yok. Yunanistan Cumhurbaşkanı adayı gelip gövde gösterisi yapacaksa, biz daha büyüğünü yaparız.

MISIR İLE ANLAŞMA

Burada çok farklı gelişmeler var. Mısır ile istihbari görüşmeler ayrıdır, bizim için engel yoktu ama Yunanistan ile Mısır'ın yaptığı anlaşma bizi üzmüştür. Yunanistan ile Mısır arasındaki bağlar ile bizim Mısır arasındaki bağlar farklıdır. Görüşmeler yapılabilir.

