Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP ve HDP'ye "tiyatro" tepkisi: Milletimiz gereken dersi verecek 16.01.2020 19:12

Son dakika haberi... Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı "Devran" isimli kitap Jülide Kural tarafından okuma tiyatrosu olarak sahnelendi. Tiyatroya katılan CHP'li isimlerin çokluğu dikkat çekti. Başkan Erdoğan söz konusu buluşmaya ilişkin, "İnanıyorum ki benim aziz milletim vakti geldiğinde bunlara da gereken dersi verecektir." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın o ifadeleri:

PKK, YPG'den DEAŞ'a, FETÖ'ye kadar, ne kadar örgüt varsa hepsini başını ezdik, eziyoruz ve ezeceğiz.

Organize suç örgütlerine de göz açtırmıyoruz. PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 1250 terörist etkisiz hale getirilecek pek çok eylem engellendi.





"MİLLETİMİZ GEREKEN DERSİ VERECEK"

Diyarbakır annelerinin kararlı duruşu örgüt içindeki çözülmeyi artırdı. Fakat entresan olan bir şey var. Diyarbakır anneleri, malum siyasi partinin önünde aylardır dururken, dağa kaçırılan evlatlarının resimleri ile dik duruşlarını sürdürürken, bir bakıyorsunuz ki ana muhalefet heyeti ve o parti ile birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatroda tiyatro izliyorlar. İnanıyorum ki benim aziz milletim vakti geldiğinde bunlara da gereken dersi verecektir.







NE OLMUŞTU?

HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı "Devran" isimli kitabındaki öykülerin Jülide Kural tarafından sahnelendiği okuma tiyatrosuna, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu katılmıştı. Tiyatroda Kadir İnanır ve CHP'li Barış Yarkadaş'ın olması da dikkat çekmişti. Skandal buluşmaya gerek siyasset camiasından gerek halktan büyük tepki gelmişti.



