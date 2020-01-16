Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında hakkındaki "ağırlaştırılmış müebbet" cezası kaldırılan, beraatına ve tahliyesine karar verilen ancak itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil kaçma hazırlığı yaparken Ankara'da yakalandı. Yakalandıktan sonra işlemlerinin ardından yeniden adliyeye sevk edilen Metin İyidil tutuklandı.
Kaçmaya çalışırken yakalanan eski Korgeneral Metin İyidil tutuklandı!16.01.2020 19:33
- Kaçmaya çalışırken yakalanan eski Korgeneral Metin İyidil tutuklandı!
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