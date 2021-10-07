SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı "Yeni Anayasa" açıklamalarıyla ilgili "Allah acil şifa versin" dedi. Avrupa'da yaşanan enerji krizine de dikkat çeken Erdoğan, "Fiyatların 5 kat arttığı dönemde biz vatandaşımızı korumak için fedakarlık yapıyoruz." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca 3600 ek gösterge ile ilgili 2022 sonuna kadar çözüm bulunacağını aktardı.