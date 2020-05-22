Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesi önemli açıklamalar

22.05.2020 15:50

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde video konferans yöntemiyle il başkanlarına hitap etti. Erdoğan, "En küçük ihmal salgının yeniden hortlamasına neden olabilir." dedi. Erdoğan, İzmir'deki camilere yönelik alçak saldırıya da tepki göstererek, "İzmir'de camilerin hoparlörüne sızan alçaklar, saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu rezilliği aktarıyor" dedi. Öte yandan CHP'nin ve yeni kurulan partilerin IMf çığırtkanlığı hakkında açıklama yapan Erdoğan, "IMF Başkanına 'Siz bize siyasi noktada rol biçemezsiniz.' dedim. Bunu şuan bir parti kurmuş zat da bilir" şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde video konferans yöntemiyle il başkanlarına hitap etti.

Başkan Erdoğan, İzmir'deki camilere yönelik alçak saldırıya da tepki göstererek, "İzmir'de camilerin hoparlörüne sızan alçaklar, saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu rezilliği aktarıyor" dedi.

CHP'nin IMF çığırtkanlığına da tepki gösteren Erdoğan, "CHP'nin IMF sevdasının gerisinde Türkiye'yi geçmişteki siyasi ve ekonomik teslimiyet devrine döndürme özlemi vardır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınını hamdolsun büyük ölçüde kontrol altına aldık. Normalleşme çalışmamız da işlemeye başladı. Sosyal alanlarla ilgili kararımızı bayram sonrası vereceğiz. Genel sağlık sigortamızın kapsayıcılığından dolayı hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik.

Veriler düşmeye devam ettikçe normalleşme adımlarını atmaya devam edeceğiz. Dünyada birçok ülkede görülen üzücü görüntüler Türkiye'de yaşanmadı. Süreç başarılı olarak yönetildi.

En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir. Bu durum daha büyük sorunları beraberinde getirebilir. Sizlerden illerinizde maske, mesafe, temizlik konusundaki tavizsiz şekilde sürdürülmesini takip etmenizi istiyorum.

Salgın sürecinin de bir imtihan olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Var gücümüzle gayret gösteriyoruz.

5,5 milyon dar gelirli vatandaşlarımıza verdiğimiz 1000'er TL'lik karşılıksız nakit desteği ile insanlarımıza sahipsiz olmadığını gösterdik.

Buna karşılık ülkenin önüne takoz olmayı, milletin tarihine, kültürüne, değerlerine husumeti devleti yıpratmayı temel siyaseti haline getiren CHP, yine o bildiğimiz çirkin yüzünü sergilemekten geri durmuyor.

"İZMİR'DE CAMİLERİN HOPARLÖRLERİNE SIZAN ALÇAKLAR..."

Buna karşılık ülkenin önüne takoz olmayı, milletin tarihine, kültürüne, değerlerine husumeti devleti yıpratmayı temel siyaseti haline getiren CHP, yine o bildiğimiz çirkin yüzünü sergilemekten geri durmuyor.

CHP'nin her aktörü başka bir cephede bozgunculuk fesat peşinde konuşuyor.

İzmir'de camilerin hoparlörüne sızan alçaklar, saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu rezilliği aktarıyor.

Yaptığımız hastanelere çamur atıyorlar.

Hiç kusura bakmasınlar ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği için, bunları rahatsız etmeyi daha çok sürdüreceğiz.

Ağızlarından köpüklerinden saçarak, kalemlerinden kan damlatarak bize saldıranların hepsinin de foyaları birer birer ortaya dökülüyor.

Meğer bunların hepsi de bize yönelttikleri ithamların çok daha beterini kendileri bilfiil istiyorlarmış.

Bu ülkenin ortak değerlererini, yaptıkları hırsızlıkları örtmek için bir kalkan gibi kullanarak istismar ettiklerini artık herkes görüyor. Bunların hiçbiri bizleri ilgilendirmiyor. Hukukun konusu olan işlerini yargı, idarenin konusu olan konuları ilgili kurumlar takip edecek.

Hükümet olarak biz programımızı, planlarımızı, projelerimizi hayata geçirmek için çalışacağız.

CHP'YE BUHRAN TEPKİSİ!

Geçmişi buhran örnekleriyle dolu partinin bugün yüzü hiç kızarmadan hükümetimizi eleştirmeye kalkmasını acı bir gülümsemeyle karşıladık.

Bu ülke CHP dönemlerinde halkına verecek ekmeği bulamadığı için, ekmeği karneyle dağıtma buhranını yaşamıştır. Yaşatan kimdir? CHP. Evet, bu ülke geçmişte savunma sanayiinin temel kurumlarının kapılarının kapatılması buhranını yaşamıştır. Yaşatan kimdir? CHP. Bu ülke geçmişte demokrasi açık oy, gizli tasnif olarak gören faşist kafanın yol açtığı nice baskı ve zulüm buhranı yaşamıştır. Yaşatan kim? CHP. Bu ülke geçmişte yağdan gaza, pirinçten benzine kadar tüm temel gıda maddelerinin yokluğundan kaynaklanan kuyruklar buhranı yaşamıştır. Yaşatan kim? CHP. Bu ülke geçmişte hastane kapılarında yığılan insanlarının, muayene olacak doktor, tetkik yaptıracak cihaz, şifa için alacağı ilaç bulamama buhranı yaşamıştır. Yaşatan kim? Başta Bay Kemal ve CHP.

9 milyona yakın istihdam oluşturduğumuz halde, ısrar ve inatla 'öldük, bittik' türküsü söylemeye devam ediyorlardı.

İhracatı 36 milyar dolardan, 180 milyar doların üstüne çıkardığımızı gördükleri halde, kamuoyuna sürekli kötümserlik havası pompalamaktan vazgeçmiyorlardı.

"BAŞBAKANLIĞIM DÖNEMİNDE GÖREV VERDİĞİM BAZI İSİMLER ŞİMDİ FARKLI ŞEKİLDE SALDIRI PEŞİNDELER"

Düşünün bakanın durumunda olanlar veyahut da farklı görevler verdiğim kişiler şimdi farklı şekilde saldırı içindeler. Yahu sen bakansın. Atılan bir adımda Başbakanın onayı olmadan sen o adımı atabilir misin? Şimdi nasıl oluyor da o işleri 'Ben ben ben...' Ne ben'i yahu? Bir başbakan onay vermeyecek, sen kalkacaksın adım atacaksın. Bunu kime yutturuyorsun?

Böyle kalkıp Youtube'larda topladığınız adımlarla netice almanız mümkün değil. Biz şuan takdir edecek insan arıyoruz. Kötü olacak her şeyi bize yıkma hesabı içinde olanların hesabını zaten milletim sorar. Bu milletin vicdanından her şey Allah'ın izniyle döner.

CHP'nin IMF sevdasının gerisinde ise Türkiye'yi geçmişteki siyasi ve ekonomik teslimiyet özlemi vardır. İktidara geldiğimizde IMF'ye 23,5 milyar dolar borç vardı. Sevgili vatandaşlarım, bu bunu 2013 Mayıs'a kadar ödedik ve o defteri kapattık. IMF Başkanına 'Siz bize siyasi noktada rol biçemezsiniz.' dedim. Bunu şuan bir parti kurmuş zat da bilir. Bu görüşmeyi Davos'ta yaptık. 'Siz sadece gelirsiniz borç-alacak ilişkilerimizi incelersiniz, bize siyasi rol biçemezsiniz.' dedim.Eğer dürüstse, ahlâklıysa bunu kendisinin de itiraf etmesi gerekir. Ama onlar IMF'e böyle bir ifade kullanamazlar. Böyle bir duruş sergileyemezler.

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI 27 MAYIS'TA AÇILACAK

İnşallah bu yılın 27 Mayıs'ı farklı olacak. 27 Mayıs'ta Demokrasi ve Özgürlükler Adasının açılışı yapılacak. Orayı çok farklı bir konuma taşıdık. Adını artık Yassı Ada olarak değil, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak anacağız.

Pazar günü erişeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Koronavirüsten ölenlere rahmet, hastalarımıza şifa diliyorum.