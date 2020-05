Pakistan'daki uçak kazasında flaş detay: 1 dakika iletişim kopukluğu yaşandı

22.05.2020 16:19

Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağı, Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştü. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Sattar Kokhar, yaptığı açıklamada, Airbus A-320 model uçağın 90 yolcusu ve 8 kişilik mürettebatıyla Lahor'dan havalandığını ve Karaçi Havalimanı yakınlarındaki Model Colony adındaki yerleşim alanına düştüğünü söyledi. Kazaya ilişkin detayları aktaran A News editörü Jaffar Hasnain "Kazadan önce 1 dakika boyunca kontrol kulesiyle iletişim kopukluğu yaşandı." dedi.

Pakistan'daki kazayla ile ilgili son gelişmeleri A News Editörü Jaffar Hasnain, A haber'e anlattı.



"Pakistan uçuşları 4 gün önce açmıştı. Uçakta 100 kişiden fazla yolcu olduğunu söyleyebiliriz. En son yapılan açıklamada 90 kişi olduğu söylendi. Kazadan önce 1 dakika boyunca kontrol kulesiyle iletişim kopukluğu yaşandı. Şu anda Pakistan ordusu da insanları kurtarmaya gidiyor.



Uçağın düştüğü Karaçi bölgesi hakkında bilgi veren Hasnain " Bu yerleşim bölgesinde evler birbirine çok yakın, sokaklar dar insanlar birbirine ulaşmakta zorlanıyor. Burada birçok dar bölge bulunduğu için arama kurtarma ekipleri zorlanıyor. " açıklamasında bulundu.

"PAKİSTAN HER İKİ YILDA BİR BU KAZAYI YAŞIYOR"

A Haber'e açıklama yapan Cemil Şenocak ise kaza hakkında "İniş esnasında tekerleklerin açılmaması, motorun susması sebebiyle kazanın gerçekleştiği bilgisi geldi. Şu an için ölü sayısıyla ilgili bilgi yok. Yangın çalışmaları devam ediyor. Pakistan her iki yılda bir bu kazayı yaşıyor. İnşallah kaybımız olmaz." dedi.

"VATANDAŞIMIZ OLDUĞUNU ÇAĞRIŞTIRAN BİR İSME RASTLAMADIK"

İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ise A Haber'e "Son gelen bilgiye göre 91 yolcu 8 mürettebattan oluştuğunu öğrendik. Teyitsiz olmakla birlikte kurtulan bazı kişilerin olduğu bilgisi geldi. Vatandaşımız olduğunu çağrıştıran bir isme rastlamadık. Bunun doğrusunu ve kesin bilgisini almak için Pakistan yetkilileriyle temas halindeyiz. Korona sıkıntılarının üstüne bir de bu kaza sıkıntısı eklendi. Ölenlere Allahtan rahmet ailelerine baş sağlığı diliyorum. Pakistan hükümetine CIA'ye, sivil havacılık otoritesine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

KURTULAN OLMADI

Kazanın ardından açıklama yapan Karaçi Belediye Başkanı Vasim Akhtar, uçakta bulunan yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadığını belirterek, kaza nedeniyle 6 binanın tamamen yıkıldığı bilgisini paylaştı.

Uçağın yerleşim yerine düştüğü ve araçlarla binaların yandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Pakistan ordusu ve Sindh Eyalet Sağlık Bakanlığından da açıklamalar geldi.

Ordudan yapılan açıklamada, bölgeye askeri acil müdahale ekiplerinin gönderildiği ve kurtarma çalışmalarına başlandığı belirtildi. Kazanın boyutunu görmek için askeri bir helikopterin havalandığı da belirtildi.

Sindh Eyaleti Sağlık Bakanlığı ise bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Ülkede gönüllü ambulans hizmetleri veren Edhi Vakfı da kaza alanında yaptıkları çalışmada şu ana kadar 13 yolcunun cesedine ulaştıklarını, bölgede yaşayan 30 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

"PİLOT SON OLARAK TEKNİK ARIZA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

PIA Genel Müdürü Arşad Malik, paylaştığı görüntülü mesajda, kazanın teknik bir sorun nedeniyle yaşanma ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, "Pilottan son duyduğumuz söz teknik bir arıza olduğu yönündeydi." dedi.

Kuleden uçağın inebileceği yönünde gelen çağrının son çağrı olduğunu kaydeden Malik, "İki pist de inişe hazırdı ve kuleden inebileceği bilgisi gelmişti ancak pilot bir tur attıktan sonra inmek istemiş. Şu an teknik arızanın ne olduğunu bilmiyoruz ancak soruşturmamız sürüyor." diye konuştu.

Karaçi'nin bağlı bulunduğu Sindh Eyalet Valisi İmran İsmail de yaptığı açıklamada uçağın yerleşim alanına düşmesi nedeniyle korkutucu boyutta ölü ve yaralı sayısıyla karşılaşmaktan endişe ettiğini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yerel basın, Bank of Punjab Genel Müdürü Zafer Mesud, haber kanalı 24 News Program Direktörü Ansar Nakvi gibi isimlerin de bulunduğu uçakta bir yabancı yolcunun da olduğu bilgisini paylaştı.

Pakistan Başbakanı İmran Han da Twitter'dan yaptığı açıklamada, kurtarma ekipleri ve PIA yetkilileriyle irtibat halinde gelişmeleri takip ettiğini belirterek, kazayla ilgili soruşturma başlattıklarını kaydetti.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Türkiye, Pakistan hükümeti ve halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan Uluslararası Havayollarına ait bir yolcu uçağının, Karaçi'de havalimanı yakınlarında bir yerleşim bölgesine düşmesi sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Pakistan vatandaşlarına başsağlığı dileyerek "Dost ve kardeş Pakistan'ın acısı bizim acımızdır." ifadelerini kullandı.