RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'den kritik "Filistin" görüşmesi

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'den kritik
12.05.2021 13:13
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Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin’de yaşanan gelişmeler ile Sputnik V aşısının Türkiye’ye sevkiyatına ilişkin konuların ele alındığı öğrenildi. Görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Rusya Dışişleri Bakanlığının Filistin konusunda Birleşmiş Milletler parametrelerine ve iki devletli çözüme işaret eden açıklamasını önemli bulduğumu belirttim, Türkiye ve Rusya’nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğine dikkati çektim." ifadelerini kullandı.


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