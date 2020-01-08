Son dakika: Başkan Erdoğan ve Putin'den Libya'da ateşkes çağrısı 08.01.2020 17:52

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin TürkAkım hattının açılmasının ardından tekrar bir araya geldi. Liderler, İran-ABD gerilimi, Libya ve Suriye'yi ele aldı. Görüşmeye iki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları da katıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "İki lider Libya'da 12 Ocak'ta ateşkes çağrısı yaptı" dedi.

Rusya'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı yapıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirdi. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ikili görüşmeye geçti.







Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yer aldı. Basına kapalı olan görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.



LİBYA'DA ATEŞKES ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov, görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.



Bakan Çavuşoğlu, Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlip'te ateşkes, Suriye, ABD-İran gerilimi, Irak ve Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.







Çavuşoğlu, "İki lider (Erdoğan-Putin) Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor." dedi.



MUTABAKATA VARILDI

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türkiye ve Rusya Başkanları Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümünde mutabakata vardı" ifadelerini kullandı.







ATEŞKES METNİ YAYIMLANDI:

ABD ve İran arasındaki gerilimin artmasından ve Irak'taki olumsuz yansımalarından derin endişe duyuyoruz. Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına olan bağlılığımızı teyit ediyoruz. (ABD-İran) Tüm taraflara itidalli ve sağduyulu hareket etme ve diplomasiye öncelik verme çağrısında bulunuyoruz. Libya'nın egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine olan güçlü bağlılığımızı yineliyoruz.