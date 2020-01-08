Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan TürkAkım paylaşımı 08.01.2020 16:36

Son dakika haberine göre Türkiye'yi bölgenin enerji üssü konumuna getiren TürkAkım projesi Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in katıldığı törenle açıldı. Törene katılan bir diğer isim olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından asrın projesi için paylaşımda bulundu.

Türkiye'yi bölgenin enerji üssü konumuna getiren TürkAkım projesi Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in katıldığı törenle açıldı. Törene katılan bir diğer isim olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından asrın projesi için paylaşımda bulundu.





Albayrak paylaşımında; "Türkiye'yi enerjide, özellikle doğalgaz ticaretinde merkez haline getirmek amacıyla attığımız adımlar meyvesini veriyor. Üç yıl önce imzaladığımız dev proje tamamlandı. Rusya doğalgazını, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan #TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı hayırlı olsun." dedi.