Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.01.2020 16:01
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 16:29

Son dakika: projesi şimdiden Almanları rahatsız etti: "Avrupa 'ye muhtaç"

Son dakika haberine göre, Rus gazını üzerinden Avrupa’ya iletecek olan tarihi proje projesi, Almanları rahatsız etti. Alman basını TürkAkım projesini manşetine “Ankara-Moskova hattı- Avrupa için büyük bir risk” başlığıyla taşırken “Avrupa Türkiye’ye muhtaç” ifadelerini de kullanması dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı , Rus gazını ve Avrupa'ya taşıyacak doğalgaz boru hattının açılışı için Türkiye'ye geldi.

Tören için 'nde buluşan Başkan Erdoğan ve Putin, her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşan TürkAkım'ın açılışı için ilk adımı atmış oldu.

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE
Bir hatta Türkiye'ye, diğer hatta ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak olan doğalgaz projesi, dünya ülkelerinin de gündeminde yerini aldı.

Özellikle Avrupa basını, yıllık 15.75 milyar metreküp gaz kapasitesiyle tüm Avrupa'nın gaz ihtiyacını karşılayacak olan projeyi yakından takip ediyor.

PROJE AVRUPA ENERJİ PİYASASINI ETKİLEYECEK
'nın en çok okunan gazetelerinden , Erdoğan-Putin görüşmesini yakından izleyen kaynaklardan.

"AVRUPA İÇİN BÜYÜK RİSK"
İkilinin TürkAkım'ın açılışı için bir araya gelmesinin hemen ardından görüşmeyi gündemine taşıyan Alman gazete, "Ankara-Moskova hattı- Avrupa için büyük bir risk" yorumunda bulundu.

Haberin detaylarında, Avrupa'nın gaz ihtiyacını karşılayacak projede Türkiye'nin kilit durumda olmasının tehlike olduğu ifade edildi.

Başkan 'ın Avrupa ile gerilen ilişkilerine atıfta bulunan Almanlar, gaz ihtiyacı konusunda tüm Avrupa'nın Türkiye'ye muhtaç konuma gelmesinden kaygılı olduklarını yazdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: TürkAkım projesi şimdiden Almanları rahatsız etti: "Avrupa Türkiye'ye muhtaç"
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri