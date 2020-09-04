Son dakika: Başkan Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine telefonla bağlandı!

04.09.2020 21:11

Başka Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 2'nci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne telefonla bağlanarak, "Hep söylediğimiz gibi bizim kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda, haysiyetinde gözümüz yoktur. Bizim tek talebimiz ve mücadelemiz kendi vatanımıza sahip çıkmak, kendi hakkımızı korumak, kendi hukukumuza riayeti temin etmek, kendi onurumuza saygı gösterilmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı. Erdoğan mesajında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, içindeki darbeci unsurları, kalbi ve gözü dışarıda olan mankurtları, vatanı ile milleti ile bağı kopmuş lümpenleri temizledikçe Allah'a şükür daha da güçleniyor." dedi.