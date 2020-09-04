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Sakarya'daki fındık kavgasının gerçek sebebi ortaya çıktı! Türkiye’yi böyle aldattılar...

Sakarya'daki fındık kavgasının gerçek sebebi ortaya çıktı! Türkiye’yi böyle aldattılar...
04.09.2020 22:18

Sakarya’da 'Kürt fındık işçilerine yönelik sadırı yaşandığı' şeklindeki iddiaların gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı. Olayın fındık toplama sırası sebebiyle olduğu öğrenildi.


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