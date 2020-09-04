Başkan Erdoğan'dan akıllı yolda ilk sürüş! İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: "Kendimizi bir anda Niğde'de bulacaktık"

04.09.2020 19:52

330 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde Otoyolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Türkiye'nin en akıllı yolu olarak da bilenen otoyolda ilk sürüşü Başkan Erdoğan makam aracıyla gerçekleştirdi. Twitter hesabından o anlara dair görüntülerin yer aldığı bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün açılan Ankara-Niğde yolu mesafeyi o kadar kısaltmış ki Cumhurbaşkanımız dönüş yapmasa kendimizi bir anda Niğde'de bulacaktık" ifadelerini kullandı.