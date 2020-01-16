Son dakika: Başkan Erdoğan Kanal İstanbul için son sözü söyledi: Çok yakında başlatıyoruz 16.01.2020 12:45

Son dakika haberine göre Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz. Yarım asır önce Boğaziçi Köprüsü için 'felaket' diyen zihniyet şimdi de aynısını söylüyor. Karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin ne olduğu konusunda bilgileri yok. Ne rakam, ne gösterdikleri yerler doğru." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. Başkan Erdoğan, Kanal İstanbul projesi için de son sözü söyledi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları

YOL MEDENİYETTİR, SU MEDENİYETTİR

250 milyarın üzerinde yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 27 bin km'ye çıkardık. Cumhuriyet tarihi boyunca 6 bin km bölünmüş yol yapılmıştı. Çevre düzenlemesiyle görüntüyü de bambaşka hale getireceğiz. Bu yollar ülkemizdeki trafiğin yüzde 82'sine hizmet veriyor. Yol medeniyettir, su medeniyettir. Eğer medeniyseniz yolunuz, suyunuz olacak. Bunlar yoksa medenilikten kimse bahsetmesin. Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 71 azaldı. Her türlü tedbiri alıyoruz. Yol çevrelerine 68 milyonu aşan ağaç diktik.

KANAL İSTANBUL PROJESİNİ DE ÇOK YAKINDA BAŞLATIYORUZ

Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz. Yarım asır önce Boğaziçi Köprüsü için 'felaket' diyen zihniyet şimdi de aynısını söylüyor. Karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin ne olduğu konusunda bilgileri yok. Ne rakam, ne gösterdikleri yerler doğru. İstanbul Boğazı yaklaşık 45 bin geminin geçtiği, insan baskısının arttığı bir yere dönüştü. Tek çare alternatif bir su yolu inşa etmektir. Bu kanal büyükşehir belediye başkanlığından beri savunduğumuz bir projedir.