Başkan Erdoğan'dan son dakika af açıklaması! Af ve ceza infaz indirimi haberleri son durum 16 Ocak af ne zaman çıkacak? 16.01.2020 12:06

Son dakika haberleri: Af yasası haberleri 16 Ocak son af haberini yakından takip ediliyor. Bu bağlamda Başkan Erdoğan önemli bir açıklamada bulundu. ''Hazırlanan 1. Yargı Paketi Meclis'te kabul edildi. Bu düzenleme ile ceza adaleti sistemine seri muhakeme usulü ve basit yargılama adı altında iki uygulama kazandırdık. İkinci yargı paketini birkaç hafta içinde Meclis'e getiriyoruz'' şeklinde konuştu. Peki, af yasası çıkacak mı, çalışmalarda son durum ne?

Son dakika haberleri: Af yasası haberleri 16 Ocak son af haberini yakından takip ediliyor. Bu bağlamda Başkan Erdoğan önemli bir açıklamada bulundu. ''Hazırlanan 1. Yargı Paketi Meclis'te kabul edildi. Bu düzenleme ile ceza adaleti sistemine seri muhakeme usulü ve basit yargılama adı altında iki uygulama kazandırdık. İkinci yargı paketini birkaç hafta içinde Meclis'e getiriyoruz'' şeklinde konuştu. Peki, af yasası çıkacak mı, çalışmalarda son durum ne?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AF AÇIKLAMASI

Mevzuattan altyapıya, yargı bağımsızlığına kadar önemli mesafeler kat ettik. Hakim-savcı sayımızı 20 bin 629'a çıkardık. Mahkeme sayılarını yüzde 82 artırdık. Yargının işleyişini kolaylaştırdık. İstinaftan ihtisaslaşmaya, HSK'dan askeri mahkemelerin kaldırılmasına kadar pek çok tarihi reform yaptık. Yargı Reformu Strateji Belgesini mayıs ayında milletimizle paylaştık. Hazırlanan 1. Yargı Paketi Meclis'te kabul edildi. Bu düzenleme ile ceza adaleti sistemine seri muhakeme usulü ve basit yargılama adı altında iki uygulama kazandırdık. İkinci yargı paketini birkaç hafta içinde Meclis'e getiriyoruz.

BAKAN GÜL'DEN İKİNCİ YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

Yargı paketinde, 4 milyonun üzerinde devam eden hukuk yargılamalarındaki dosyalarda, 6 ile 8 ay arasında yargılamaların hızlanmasının söz konusu olduğunu dile getiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Özellikle ticari davaların da ihtisas mahkemesi gibi, her yerde asliye hukuk marifetiyle görülmesi, noterlik sistemiyle ilgili, çocuk teslimiyle ilgili hukuk yargılamaları anlamında birtakım düzenlemeler, düşünceler söz konusu. Keza vatandaşın devletle mahkemelik olmaması, devletin devletle, idarenin idareyle mahkemelik olmaması anlamında idari sulh düzenlemesinin de kapsamının genişletilmesi ve bu konuda idarenin yapmış olduğu işlem ve eylemlerinden dolayı öncelikle bir masa etrafında bu konunun müzakere edilip değerlendirilmesine imkan tanıyan bir düzenleme söz konusu." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Gül arabuluculuk ile ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

Ara buluculuk sistemi çok başarılı bir şekilde işlemektedir ancak kanunda birtakım düzenlemelere de ihtiyaç görülmektedir. Bu konuda ihtiyaç duyulan hem kanun düzenlemeleri hem de tüketici davalarına da bunun teşmil edilmesine ilişkin bir düzenleme, bir çalışma söz konusudur. Böylece, tüketici hakem dosyalarındaki işleyen, başarıyla uygulanan sistem yine kendi usulünde devam edecektir ancak doğrudan mahkemeye gelen, özellikle doğrudan tüm tüketicilerimizin mağduriyetinin önüne geçecek şekilde bir tüketici ara buluculuğu sistemi de ikinci yargı paketinde üzerinde çalışılan konu başlıklarından biridir.

AK Parti ve MHP'nin bu konudaki vereceği desteklerle daha da sistemi, içeriği zenginleşecektir ama hem uygulama hem akademisyenlerle yapılan çalışmaların bu anlamda hukuk merkezli, hukuk usulü çerçevesinde devam ettiğini ifade edebilirim.

HANGİ SUÇLARA CEZA İNDİRİMİ GELECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün infaz düzenlemesine ilişkin detaylı sunumunu dinledi. Buna göre infaz yasası kapsamında basit suçlarda çocuklu kadınlara ve 65 yaşın üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek. Suçun kapsamına göre de cezalarda düzenleme yapılacak. Bir paket kaçakçılık yapan ile bir ton kaçakçılık yapana verilen ceza; baklava çalan çocuk ile gece eve giren hırsıza verilen ceza aynı olmayacak. Erdoğan bu konuda hassas olunmasını istedi.

6 SUÇA ASLA İNDİRİM YAPILMASIN TALİMATI

Bakan Gül'ün 288 bin hükümlünün yüzde 91'inin 10 suçtan cezaevinde olduğunu aktarması üzerine Erdoğan, bu 10 suçtan 6'sına asla indirim yapılmaması talimatını verdi.

Erdoğan, asla indirim yapılmamasını istediği suçları terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar olarak sıraladı.

Bunlar dışında kalan basit hırsızlık, taksirli suçlar, çek senet, hakaret, konut dokunulmazlığı gibi suçlarda indirim yapılabilecek. Bu kişilerin sabıkası yoksa iki yıl denetim altında tutulacak, iddianame düzenlenmeyecek.

Pakete son şekli verilmeden MHP'nin de değerlendirmesinin alındığı belirtildi. MHP'nin değerlendirmesi incelendikten sonra konu tekrar Erdoğan'a sunulacak.

Erdoğan da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelerek durumu son kez değerlendirecek.