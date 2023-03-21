Haberler Haber Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü
21.03.2023 15:33

OTOMATİK OYNAT

Haber 20:32
HDP'den bakanlık ve...
Haber 01:00
Park yeri kavgasında yumruklar...
Haber 01:36
6'lı koalisyonda Bakanlık...
Haber 03:42
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik...
Haber 03:58
Külliye'de kritik görüşme
Haber 03:43
HDP ve Kemal Kılıçdaroğlu...
Haber 01:52
Koalisyonda koltuk kavgası!
Haber 01:17
İnce, Oğan ve Perinçek 100 Bin...
Haber 01:25
Hatay nereye inşa edilecek?
Haber 04:35
Türkiye’nin ilk bor tesisi...
Haber 00:17
Malatya Yeşilyurt'ta korkutan...
Haber 01:47
11 ilde asgari ücrete zam!...

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı. Başkan Erdoğan, Herzog'a ramazan ayının yaklaşmakta olduğu bugünlerde Mescid-i Aksa’nın maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemini ifade etti.

Haber Videoları

Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede ramazan tebriğinde bulunurken, Başkan Erdoğan da Musevilerin nisan ayında idrak edeceği Hamursuz Bayramı'nı kutladı.

Başkan Erdoğan, depremde gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a teşekkür ederek, Türkiye-İsrail arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik kararlılığı muhafaza ettiklerini belirtti.

MESCİD-İ AKSA UYARISI
Ramazan ayının yaklaşmakta olduğu bugünlerde Batı Şeria'da artan saldırı ve şiddet eylemlerinden derin kaygı duyduğunu ifade eden Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, Herzog'a, sükuneti ve statükoyu muhafaza yönünde bugüne kadar sergilediği çabalar için teşekkür etti.

SON DAKİKA