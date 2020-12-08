SON DAKİKA: Başkan Erdoğan imzaladı, Türkiye'nin yeni Washington ve Darüsselam Büyükelçileri belli oldu! İşte atama listesi...

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi.
Son dakika haberi: AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi. Güllüoğlu, Ağustos 2017'den bu yana AFAD Başkanı olarak görev yapıyordu.
DR. MEHMET GÜLLÜOĞLU KİMDİR?
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aile Hekimliği, İnsani Sağlık Yardımları, Avrupa Birliği projeleri gibi çeşitli eğitim programlarını başarıyla tamamladı. Sivil toplum kuruluşları bünyesinde çok sayıda insani yardım çalışmalarına katıldı.
Dr. Güllüoğlu, Yeryüzü Doktorları Derneği'nde yöneticilik görevlerinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Doktora Programı'na devam etmekte olan Dr. Mehmet Güllüoğlu, 2013-2017 yılları arasında Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevinde bulunduğu süre zarfında Türk Kızılayı bünyesinde kurulan Göç Hizmetleri Müdürlüğü'nün ve daha birçok projenin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadı.
Dr. Mehmet Güllüoğlu halen 2017 yılının Ağustos ayında atandığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini sürdürmekteydi.
Dr. Güllüoğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını ifa etmektedir.
DİĞER BÜYÜKELÇİLİKLERE YAPILAN ATAMALAR
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi.
Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.
İşte büyükelçilikler ve getirilen isimler:
ABD
Washington Büyükelçiliği Hasan Murat Mercan
Afganistan
Kabil Büyükelçiliği Cihad Erginay
Almanya
Berlin Büyükelçiliği Ahmet Başar Şen
Avusturya
AGİT Daimi Temsilciliği Hatun Demirer
Azerbaycan
Bakü Büyükelçiliği Ahmet Demirok
Bahreyn
Manama Büyükelçiliği Esin Çakıl
BAE
Abu Dabi Büyükelçiliği Tugay Tunçer
Bosna-Hersek
Saraybosna Büyükelçiliği Sadık Babür Girgin
Brunei Darüsselam
Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği Hamit Ersoy
Burkina Faso
Vagadugu Büyükelçiliği Nilgün Erdem Arı
Eritre
Asmara Büyükelçiliği Mehmet Selim Kartal
Fas
Rabat Büyükelçiliği Adnan Keçeci
Fransa
Paris Büyükelçiliği Refik Ali Onaner
Fransa
OECD Daimi Temsilciliği Kerem Alkin
Gine
Konakri Büyükelçiliği Volkan Türk Vural
Güney Afrika
Pretorya Büyükelçiliği Ayşegül Kandaş
Güney Sudan
Juba Büyükelçiliği Erdem Mutaf
Hindistan
Yeni Delhi Büyükelçiliği Fırat Sunel
Irak
Bağdat Büyükelçiliği Ali Rıza Güney
İrlanda
Dublin Büyükelçiliği Mehmet Hakan Olcay
İspanya
Madrid Büyükelçiliği Burak Akçapar
İsviçre
DTÖ Daimi Temsilciliği Alparslan Acarsoy
İsviçre
Bern Büyükelçiliği Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy
İtalya
Roma Büyükelçiliği Ömer Gücük
Japonya
Tokyo Büyükelçiliği Korkut Güngen
Kamerun
Yaounde Büyükelçiliği Volkan Işıkcı
Kırgızistan
Bişkek Büyükelçiliği Ahmet Sadık Doğan
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Kinşasa Büyükelçiliği Mehmet Munis Dirik
Küba
Havana Büyükelçiliği Vehbi Esgel Etensel
Libya
Trablus Büyükelçiliği Kenan Yılmaz
Lübnan
Beyrut Büyükelçiliği Ali Barış Ulusoy
Moğolistan
Ulanbator BüyükelçiliğiZafer Ateş
Mozambik
Maputo Büyükelçiliği Hüseyin Avni Aksoy
Myanmar
Nepido Büyükelçiliği Ali Sait Akın
Nijerya
Abuja Büyükelçiliği Hidayet Bayraktar
Özbekistan
Taşkent Büyükelçiliği Olgan Bekar
Panama
Panama Büyükelçiliği Lebibe Gülhan Ulutekin
Paraguay
Asuncion BüyükelçiliğiSerhat Aksen
Polonya
Varşova BüyükelçiliğiCengiz Kamil Fırat
Sırbistan
Belgrad BüyükelçiliğiHami Aksoy
Sierre Leone
Freetown BüyükelçiliğiSibel Erkan
Singapur
Singapur BüyükelçiliğiMehmet Burçin Gönenli
Slovakya
Bratislava BüyükelçiliğiYunus Demirer
Slovenya
Lübliyana BüyükelçiliğiAylin Taşhan
Suudi Arabistan
Riyad BüyükelçiliğiFatih Ulusoy
Tacikistan
Duşanbe BüyükelçiliğiEmre Zeki Karagöl
Tanzanya
Darüsselam BüyükelçiliğiMehmet Güllüoğlu
Tayland
Bangkok BüyükelçiliğiSerap Ersoy
Togo
Lome BüyükelçiliğiEsra Demir
Tunus
Tunus BüyükelçiliğiÇağlar Fahri Çakıralp
Uruguay
Montevideo BüyükelçiliğiHüseyin Müftüoğlu
Yemen
Sana BüyükelçiliğiMustafa Pulat
Yeni Zelanda
Wellington BüyükelçiliğiFatma Ömür Ünsay
Zambiya
Lusaka Büyükelçiliğiİstem Cırcıroğlu