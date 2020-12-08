Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Başkan Erdoğan imzaladı, Türkiye'nin yeni Washington ve Darüsselam Büyükelçileri belli oldu! İşte atama listesi...

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan imzaladı, Türkiye'nin yeni Washington ve Darüsselam Büyükelçileri belli oldu! İşte atama listesi...

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan imzaladı, Türkiye'nin yeni Washington ve Darüsselam Büyükelçileri belli oldu! İşte atama listesi...
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Son dakika haberi... Başkan Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi.


Son dakika haberi: AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi. Güllüoğlu, Ağustos 2017'den bu yana AFAD Başkanı olarak görev yapıyordu.

DR. MEHMET GÜLLÜOĞLU KİMDİR?
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aile Hekimliği, İnsani Sağlık Yardımları, Avrupa Birliği projeleri gibi çeşitli eğitim programlarını başarıyla tamamladı. Sivil toplum kuruluşları bünyesinde çok sayıda insani yardım çalışmalarına katıldı.

Dr. Güllüoğlu, Yeryüzü Doktorları Derneği'nde yöneticilik görevlerinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Doktora Programı'na devam etmekte olan Dr. Mehmet Güllüoğlu, 2013-2017 yılları arasında Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevinde bulunduğu süre zarfında Türk Kızılayı bünyesinde kurulan Göç Hizmetleri Müdürlüğü'nün ve daha birçok projenin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadı.

Dr. Mehmet Güllüoğlu halen 2017 yılının Ağustos ayında atandığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini sürdürmekteydi.

Dr. Güllüoğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını ifa etmektedir.

DİĞER BÜYÜKELÇİLİKLERE YAPILAN ATAMALAR
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi.

Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.

İşte büyükelçilikler ve getirilen isimler:

ABD
Washington Büyükelçiliği Hasan Murat Mercan

Afganistan
Kabil Büyükelçiliği Cihad Erginay

Almanya
Berlin Büyükelçiliği Ahmet Başar Şen

Avusturya
AGİT Daimi Temsilciliği Hatun Demirer

Azerbaycan
Bakü Büyükelçiliği Ahmet Demirok

Bahreyn
Manama Büyükelçiliği Esin Çakıl

BAE
Abu Dabi Büyükelçiliği Tugay Tunçer

Bosna-Hersek
Saraybosna Büyükelçiliği Sadık Babür Girgin

Brunei Darüsselam
Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği Hamit Ersoy

Burkina Faso
Vagadugu Büyükelçiliği Nilgün Erdem Arı

Eritre
Asmara Büyükelçiliği Mehmet Selim Kartal

Fas
Rabat Büyükelçiliği Adnan Keçeci

Fransa
Paris Büyükelçiliği Refik Ali Onaner

Fransa
OECD Daimi Temsilciliği Kerem Alkin

Gine
Konakri Büyükelçiliği Volkan Türk Vural

Güney Afrika
Pretorya Büyükelçiliği Ayşegül Kandaş

Güney Sudan
Juba Büyükelçiliği Erdem Mutaf

Hindistan
Yeni Delhi Büyükelçiliği Fırat Sunel

Irak
Bağdat Büyükelçiliği Ali Rıza Güney

İrlanda
Dublin Büyükelçiliği Mehmet Hakan Olcay

İspanya
Madrid Büyükelçiliği Burak Akçapar

İsviçre
DTÖ Daimi Temsilciliği Alparslan Acarsoy

İsviçre
Bern Büyükelçiliği Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy

İtalya
Roma Büyükelçiliği Ömer Gücük

Japonya
Tokyo Büyükelçiliği Korkut Güngen

Kamerun
Yaounde Büyükelçiliği Volkan Işıkcı

Kırgızistan
Bişkek Büyükelçiliği Ahmet Sadık Doğan

Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Kinşasa Büyükelçiliği Mehmet Munis Dirik

Küba
Havana Büyükelçiliği Vehbi Esgel Etensel

Libya
Trablus Büyükelçiliği Kenan Yılmaz

Lübnan
Beyrut Büyükelçiliği Ali Barış Ulusoy

Moğolistan
Ulanbator BüyükelçiliğiZafer Ateş

Mozambik
Maputo Büyükelçiliği Hüseyin Avni Aksoy

Myanmar
Nepido Büyükelçiliği Ali Sait Akın

Nijerya
Abuja Büyükelçiliği Hidayet Bayraktar

Özbekistan
Taşkent Büyükelçiliği Olgan Bekar

Panama
Panama Büyükelçiliği Lebibe Gülhan Ulutekin

Paraguay
Asuncion BüyükelçiliğiSerhat Aksen

Polonya
Varşova BüyükelçiliğiCengiz Kamil Fırat

Sırbistan
Belgrad BüyükelçiliğiHami Aksoy

Sierre Leone
Freetown BüyükelçiliğiSibel Erkan

Singapur
Singapur BüyükelçiliğiMehmet Burçin Gönenli

Slovakya
Bratislava BüyükelçiliğiYunus Demirer

Slovenya
Lübliyana BüyükelçiliğiAylin Taşhan

Suudi Arabistan
Riyad BüyükelçiliğiFatih Ulusoy

Tacikistan
Duşanbe BüyükelçiliğiEmre Zeki Karagöl

Tanzanya
Darüsselam BüyükelçiliğiMehmet Güllüoğlu

Tayland
Bangkok BüyükelçiliğiSerap Ersoy

Togo
Lome BüyükelçiliğiEsra Demir

Tunus
Tunus BüyükelçiliğiÇağlar Fahri Çakıralp

Uruguay
Montevideo BüyükelçiliğiHüseyin Müftüoğlu

Yemen
Sana BüyükelçiliğiMustafa Pulat

Yeni Zelanda
Wellington BüyükelçiliğiFatma Ömür Ünsay

Zambiya
Lusaka Büyükelçiliğiİstem Cırcıroğlu

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