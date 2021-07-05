Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurdu! Emekli maaşları bayram öncesi yatacak

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurdu! Emekli maaşları bayram öncesi yatacak

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurdu! Emekli maaşları bayram öncesi yatacak
05.07.2021 19:55 - Son Güncelleme: 05.07.2021 19:58
Ana Sayfa 01:39
İstanbul’da 10 katlı binanın...
Ana Sayfa 00:40
Eser Yenenler’in eşi o yorumu...
Ana Sayfa 01:46
İşte CHP'nin yalan ve iftira...
Ana Sayfa 02:51
İşte Tosuncuk'un evi
Ana Sayfa 05:37
Ne kadar müsilaj temizlendi?...
Ana Sayfa 01:21
TEM otoyolunda 5 araç...
Ana Sayfa 31:44
'2050'ye kadar rahatız'
Ana Sayfa 00:33
Burak Deniz'den bomba hamle!...
Ana Sayfa 00:35
Ayna karşısında poz veren...
Ana Sayfa 00:46
İskenderun Körfezi'nde hortum...
Ana Sayfa 02:53
Gurbetçinin lüks aracına...
Ana Sayfa 05:31
Emekli ve memur temmuz zammı...

Bayram tatili süresinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, emekli maaşları ile ilgili olarak, ‘’Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz’’ dedi.


EMEKLİLERE BAYRAM MÜJDESİ

Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.

Haber Videoları