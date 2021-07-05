SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurdu! Emekli maaşları bayram öncesi yatacak

Bayram tatili süresinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, emekli maaşları ile ilgili olarak, ‘’Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz’’ dedi.

EMEKLİLERE BAYRAM MÜJDESİ

Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.