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Mersin’de tesettürlü anneye havuz engeli: 1 kişi gözaltında

Mersin’de tesettürlü anneye havuz engeli: 1 kişi gözaltında

Mersin’de tatil için bulunduğu sitede 4 yaşındaki çocuğunu takip etmek isteyen Ayşegül Tufan, tesettür mayosuyla havuz alanına alınmadığını belirterek şikâyetçi oldu. Tufan’ın sosyal medyada paylaştığı görüntüler sonrası Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Site yöneticisi Mehmet Güngör ile havuz görevlisi Baran Direk hakkında iki ayrı suçtan işlem başlatılırken, Baran Direk gözaltına alındı. Tufan, aynı siteden çok sayıda mağdur kadının kendisine ulaştığını söyledi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam

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