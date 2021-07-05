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Başkan Erdoğan: MİT Orhan İnandı’yı ülkemize getirdi

Başkan Erdoğan: MİT Orhan İnandı’yı ülkemize getirdi
05.07.2021 20:25 - Son Güncelleme: 05.07.2021 20:26
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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada FETÖ'nün üst düzey mensuplarından olan Orhan İnandı'nın yakalandığını duyurdu.


MİT'TEN FETÖ'YE DARBE
FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'yı yakalayarak Türkiye'ye getirdik.

Operasyonlar neticesinde PKK'nın üst kadrosu tarihinde ilk kez Kuzey Irak'ta hareket edemez, toplanamaz ve örgütü yönetemez hale gelmiştir.

(FETÖ ile mücadele) Bu mücadelenin uzun soluklu olduğunun bilinciyle FETÖ'yü çözme ve ortadan kaldırma çalışmalarına devam edeceğiz. (

FETÖ) Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye getirildiğini söyleyebiliriz.

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