Son dakika: Başkan Erdoğan "Cuma günü müjdeyi vereceğiz" dedi sosyal medya yıkıldı: Doğal gaz mı? Petrol mü? Aşı mı?

19.08.2020 16:58

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını söyledi. Erdoğan'ın müjde açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada kullanıcılarının Erdoğan'ın cuma günü vereceği müjde hakkındaki öne çıkan tahminleri doğal gaz, petrol ve aşı üzerinde yoğunlaştı Peki Başkan Erdoğan’ın müjdesi ne olacak? Cuma günü ne müjde verecek? Emekli Hava İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A News yayın koordinatörü Orhan Sali ve gazeteci Mustafa Özcan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.