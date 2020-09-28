Son dakika: Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü

28.09.2020 22:44

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmede, Birleşik Krallık’ın Doğu Akdeniz konusunda dengeli ve tarafsız bir tutum sergilemesinin, diyalog ve iş birliği çabalarını desteklemesinin ortak menfaat olduğunu ifade etti. Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları sonucu başlayan çatışmalara da değinen Erdoğan bölgenin barış ve istikrarı için Ermenistan’ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini vurguladı.