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İletişim Başkanlığı'ndan Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yılında Haliç'te muhteşem gösteri

İletişim Başkanlığı'ndan Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yılında Haliç'te muhteşem gösteri
28.09.2020 20:59

Preveze Deniz Zaferi nedeniyle İletişim Başkanlığı tarafından adeta bir şölen düzenlendi. Tarihi muharebe İstanbul Haliç’te kurulan su perdesi platformunda hologram gösterisiyle canlandırıldı.


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